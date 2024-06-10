ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять цистерн сошли с рельсов в Ленинградской области

20:37
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Все они были пустыми

В Ленинградской области с рельсов сошли пять цистерн. ЧП произошло на станции Лужская во время маневровых работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Под Волгоградом вагоны грузового поезда сошли с рельсов
В Подмосковье сошли с рельсов вагоны товарного поезда

Сейчас проводится проверка произошедшего. Авария произошла 9 июня. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Груз не потерян.

Прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам прокуроры дадут оценку действиям ответственных лиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Железнодорожная авария
Железнодорожная авария
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.