Пять цистерн сошли с рельсов в Ленинградской области

Все они были пустыми

В Ленинградской области с рельсов сошли пять цистерн. ЧП произошло на станции Лужская во время маневровых работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Сейчас проводится проверка произошедшего. Авария произошла 9 июня. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Груз не потерян.

Прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам прокуроры дадут оценку действиям ответственных лиц.

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