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Пять человек пострадали при подрыве мины в Белгородской области

20:06
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Среди пострадавших - оператор телеканала "Россия 24"

В Белгородской области в городе Шебекино на мине подорвались пять человек. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что один из пострадавших - оператор телеканала "Россия 24". Мужчина получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Сейчас его состояние оценивают как стабильное. 

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Еще трое пострадавших - это бойцы теробороны. Одного из них пришлось увозить в белгородскую больницу №2. Двоим оказали помощь на месте и они будут лечиться амбулаторно. 

Еще один мужчина обратился за медицинской помощью спустя несколько часов после ЧП. Оказалось, что у него контузия. 

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