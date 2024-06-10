Пять человек пострадали при подрыве мины в Белгородской области

Среди пострадавших - оператор телеканала "Россия 24"

В Белгородской области в городе Шебекино на мине подорвались пять человек. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что один из пострадавших - оператор телеканала "Россия 24". Мужчина получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.

Еще трое пострадавших - это бойцы теробороны. Одного из них пришлось увозить в белгородскую больницу №2. Двоим оказали помощь на месте и они будут лечиться амбулаторно.

Еще один мужчина обратился за медицинской помощью спустя несколько часов после ЧП. Оказалось, что у него контузия.

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