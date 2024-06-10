МИД России лишил аккредитации австрийскую журналистку

Это был ответ на высылку корреспондента ТАСС из Вены

МИД России лишило аккредитации австрийскую журналистку Марию Книпс-Виттинг. Она была сотрудницей московского бюро Австрийского радио и телевидения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение принято в качестве ответной меры после высылки из Вены корреспондента ТАСС Ивана Попова. 30 апреля у российского журналиста отозвали аккредитацию и предписали в течение двух недель покинуть страну.

31 мая в МИД России вызвали австрийского посла и выразил ему протест в связи с дискриминацией представителей российских СМИ. В Москве подчеркнули, что вынуждены предпринять ответные меры. Так как Вена не изменила своего решения.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что готовы выдать аккредитацию другому австрийскому журналисту. Но после того, как Вена примет решение о восстановлении полноценной работы корпункта ТАСС.

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