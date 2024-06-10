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МИД Финляндии потребовал объяснений по инциденту с российским самолетом

21:57
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Предполагается, что одно из российских воздушных судов нарушило границу Финляндии

МИД Финляндии потребовал от российского посольства в Хельсинки разъяснений по поводу подозрений в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что возможно некий самолет нарушил воздушное пространство в Финском заливе.

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Предполагаемое ЧП случилось утром 10 мая. Самолет нарушил границу и в самой глубокой точке был от нее в 2,5 километрах. Все это продолжалось не более двух минут, заявили в Министерстве обороны Финляндии. Какой именно был самолет – не уточняется.

Ранее сегодня минобороны России сообщало, что самолеты дальней авиации выполняли плановые полеты над акваториями Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

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