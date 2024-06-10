Женщин с детьми расстреляли неизвестные в Мексике

Погибли четверо взрослых и двое детей

В мексиканском штате Гуанахуато погибли четыре женщины и двое младенцев. Всех их расстреляли неизвестные люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Вооруженное нападение сейчас расследует прокуратура штата.

Местные СМИ пишут, что огонь по людям в жилом доме открыли двое мужчин. Свидетели отмечают, что погибшим детям было 3 месяца и 1 год. На месте нашли гильзы как от короткоствольного, так и от длинноствольного оружия. Полиция разыскивает автомобиль. на котором скрылись преступники.

В Мексике штат Гуанахуато — один из шести, наиболее сильно страдающих от организованной преступности. В прошлом году там было зафиксировано 3104 умышленных убийства.

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