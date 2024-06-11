Швейцарии хочется получить лавры миротворца

Швейцарский уикенд, громко названный "Саммитом мира". Украинский конфликт в эти выходные будут обсуждать в Швейцарии. Громко названная "Саммитом мира", встреча, впрочем, ни к какому миру или даже приблизительному мирному сценарию отношения не имеет. Это будет праздник Зеленского, который порядком уже всем надоел. Но Швейцарии хочется получить лавры миротворца.

"Речь идёт не о пропаганде, а об основе гуманитарной помощи, предоставляемой Швейцарией и предоставлении платформы для начала диалога", - говорит Виола Амхерд, президент Швейцарии.

Что за помощь? Украине и так всем западным миром помогают, кто во что горазд. Деньгами, оружием, инструкторами. Обещаниями принять в ЕС и НАТО. Макрон грозится своих солдат подкинуть. Только мир здесь при чём? В Швейцарском МИДе заявляли, что "мирный процесс без России немыслим". В чём смысл этого сборища?

Престарелый Байден, главный друг Украины, как выяснилось, саммит проигнорирует. Отправляют в швейцарский Бюргеншток вице-президента Камалу Харрис и советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Ну хоть что-то. Сам Байден пока дёргает союзников за поводок, напоминая о нерушимой солидарности.

Заявлено об участии 90 стран. Но вот Китай, самый желанный гость, отказался. Представитель МИДа поясняет: "Китай всегда настаивал на том, что конференция должна соответствовать трём важным элементам, а именно: признанию как со стороны России, так и со стороны Украины, равноправному участию всех сторон и справедливому обсуждению всех мирных планов".

Простая и ясная логика. Но в Швейцарии решили обсуждать так называемый "мирный план" Зеленского, густо замешанный на фантазиях киевского деятеля, всё больше отрывающегося от реальности.

Переговоры? "Саммит мира"? В действительности всё не так, как на самом деле.

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