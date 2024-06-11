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"Эрозия народных партий": Камкин об итогах выборов в Европарламент

09:00
  • вторник
  • 11 июня 2024

Макрон решил распустить нижнюю палату французского парламента

За что конкретно голосовали избиратели Германии и Франции, отдавшие голоса правым партиям? Грозит ли Парижу политический кризис после решения президента Макрона о роспуске парламента? И поймут ли европейские политики, в какой тупик завёл их антироссийский курс?

Итоги выборов в Европарламент Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"У Макрона результаты плачевные. Он даже в сердцах топнул ножкой и распустил Национальное собрание. Германия представляет собой пример полной эрозии народных партий", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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