ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. На Донецком направлении силы группировки "Запад" улучшили позиции в районе населенных пунктов Серебрянка, Берестовое, Синьковка и Тимковка. За сутки только на этом участке фронта ВСУ потеряли порядка 570 военнослужащих. Уничтожены четыре вражеских гаубицы, в том числе западного производства.

Успешное наступление на Угледарском участке фронта ведут штурмовые отряды морской пехоты Тихоокеанского флота. Дальневосточники продвинулись вглубь обороны ВСУ в районе Константиновки и улучшили свои тактические позиции.

Морпехи работают небольшими группами, вскрывая замаскированные опорники противника. Украинские неонацисты создавали здесь оборонительные линии с 2014 года, некоторые остались еще с времён Великой Отечественной войны. Но несмотря на плотную оборону и постоянную работу вражеских дронов-камикадзе, противнику не удается сдерживать натиск наших штурмовых групп.

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