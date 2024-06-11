ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские морпехи вскрывают замаскированные опорники ВСУ

08:42
  • вторник
  • 11 июня 2024

ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. На Донецком направлении силы группировки "Запад" улучшили позиции в районе населенных пунктов Серебрянка, Берестовое, Синьковка и Тимковка. За сутки только на этом участке фронта ВСУ потеряли порядка 570 военнослужащих. Уничтожены четыре вражеских гаубицы, в том числе западного производства.

Успешное наступление на Угледарском участке фронта ведут штурмовые отряды морской пехоты Тихоокеанского флота. Дальневосточники продвинулись вглубь обороны ВСУ в районе Константиновки и улучшили свои тактические позиции.

Морпехи работают небольшими группами, вскрывая замаскированные опорники противника. Украинские неонацисты создавали здесь оборонительные линии с 2014 года, некоторые остались еще с времён Великой Отечественной войны. Но несмотря на плотную оборону и постоянную работу вражеских дронов-камикадзе, противнику не удается сдерживать натиск наших штурмовых групп.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.