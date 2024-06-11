Названы новые герои СВО

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне СВО.Старший лейтенант Артур Мухгалиев с помощью беспилотника обнаружил большое скопление техники ВСУ, передал данные артиллерийским расчётам, а затем помогал корректировать огонь. Вооружённые формирования противника были уничтожены. Наши военнослужащие не допустили прорыва линии обороны.

Расчёт боевой машины РСЗО "Град" под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна плотным огнём накрыл отделение мотопехоты ВСУ, две бронированные машины иностранного производства и полевой склад боеприпасов. Благодаря мужеству и отваге наших военнослужащих атака противника была сорвана.

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