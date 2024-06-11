Небензя прокомментировал проект резолюции США по ситуации в Газе

Параметры сделки до сих пор не известны

План, который ждут долгие месяцы, рискует вновь остаться лишь на бумаге. Так прокомментировал проект резолюции США о перемирии в секторе Газа, принятый накануне Совбезом ООН, наш постпред в этой международной организации Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что параметры сделки до сих пор никому не известны. Авторы резолюции предоставили готовый текст, фактически требуя от членов Совбеза подписать документ в условиях цейтнота. По сути, ООН предложили "кота в мешке". Тем не менее, за документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза. Россия воздержалась.

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