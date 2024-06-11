Су-34 ВКС России разбился в Северной Осетии

Предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность

Самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии. Об этом во вторник, 11 июня, рассказали в российском Министерстве обороны.

Ведомство уточняет, что авиакатастрофа произошла при выполнении самолетом планового учебно-тренировочного полета. Члены экипажа погибли. Воздушное судно упало в безлюдной местности, поэтому обошлось без разрушений и жертв на земле.

По предварительным данным, причиной ЧП является техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия ВКС, которая установит точную причину и обстоятельства крушения, сообщает ТАСС.

Ранее крушение потерпел истребитель F-35 в Соединенных Штатах. Авария произошла с опытным образцом возле международного аэропорта в Альбукерке. Пилотировавший самолет летчик успел катапультироваться.

В январе в США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Он заходил на посадку в сложных метеоусловиях — маневр не удался. Однако пилотам удалось спастись.

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