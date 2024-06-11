ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Су-34 ВКС России разбился в Северной Осетии

08:04
  • вторник
  • 11 июня 2024

Предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность

Самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии. Об этом во вторник, 11 июня, рассказали в российском Министерстве обороны.

Ведомство уточняет, что авиакатастрофа произошла при выполнении самолетом планового учебно-тренировочного полета. Члены экипажа погибли. Воздушное судно упало в безлюдной местности, поэтому обошлось без разрушений и жертв на земле.

По предварительным данным, причиной ЧП является техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия ВКС, которая установит точную причину и обстоятельства крушения, сообщает ТАСС.

Ранее крушение потерпел истребитель F-35 в Соединенных Штатах. Авария произошла с опытным образцом возле международного аэропорта в Альбукерке. Пилотировавший самолет летчик успел катапультироваться.

В январе в США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Он заходил на посадку в сложных метеоусловиях — маневр не удался. Однако пилотам удалось спастись.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Истребитель Су-34 авиационной группировки ВКС России
Истребитель Су-34 авиационной группировки ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.