Он признан террористической организацией и запрещен в России

Власти Соединенных Штатов сняли запрет на поставку вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России).

Как пишет The Washington Post, "украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом".

Закон Лихи — это нормативно-правовой акт, определяющий принципы оказания Вашингтоном помощи иностранным вооруженным формированиям и армиям. Документ запрещает такую помощь "при наличии достоверных доказательств нарушений прав человека".

Однако Госдеп полагает, что нет никаких свидетельств подобных нарушений со стороны украинского нацбатальона.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что Западу придется считаться с позицией Москвы в вопросе поставок своего оружия Киеву — Россия не поступится своими интересами и готова на асимметричный ответ.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что конфликт на Украине выходит в новую фазу противостояния — украинская армия на фоне больших потерь сосредоточится на попытках ударов по России западным оружием.

* организация, признанная террористической и запрещенная в России

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