ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США заявили о снятии запрета на передачу оружия нацбатальону "Азов"*

08:17
  • вторник
  • 11 июня 2024

Он признан террористической организацией и запрещен в России

Власти Соединенных Штатов сняли запрет на поставку вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России).

Финляндия отправила Украине новейшие образцы оружия
Швейцария отказалась поставлять оружие на Украину

Как пишет The Washington Post, "украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом".

Закон Лихи — это нормативно-правовой акт, определяющий принципы оказания Вашингтоном помощи иностранным вооруженным формированиям и армиям. Документ запрещает такую помощь "при наличии достоверных доказательств нарушений прав человека".

Однако Госдеп полагает, что нет никаких свидетельств подобных нарушений со стороны украинского нацбатальона.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что Западу придется считаться с позицией Москвы в вопросе поставок своего оружия Киеву — Россия не поступится своими интересами и готова на асимметричный ответ.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что конфликт на Украине выходит в новую фазу противостояния — украинская армия на фоне больших потерь сосредоточится на попытках ударов по России западным оружием.

* организация, признанная террористической и запрещенная в России

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военная помощь для Украины
Военная помощь для Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.