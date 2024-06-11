Группировка "Восток" сорвала попытки ротации

Бойцы группировки "Запад" овладели пятью опорными пунктами в зоне спецоперации, выбив противника с занимаемых позиций.

Об этом во вторник, 11 июня, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. Он также напомнил, что ВС России нанесли поражение восьми группировкам и бригадам ВСУ в районах Серебрянки, Берестового, Синьковки и Тимковки.

Кроме того, группировка "Восток" сорвала попытки ротации украинских военных в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого в ДНР.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска развивают наступление на трех участках фронта, в частности, на донецком и харьковском направлениях.

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