Попова: Россия пережила пик заболеваемости корью

Однако в мире подъем продолжается

Интенсивный подъем заболеваемости корью идет во всем мире, однако в России он уже заканчивается. Такое заявление сделала во вторник, 11 июня, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Как подчеркнула Попова, этот подъем заболеваемости корью в мире — "ожидаемый и прогнозируемый". Однако "в Российской Федерации мы считаем, что он в принципе заканчивается".

Эксперт объяснила это тем, что наша страна — одна из немногих, где учитывают все случаи заболевания или подозрения на него, чтобы предусмотреть и предотвратить все риски, сообщает РИА Новости.

29 мая сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал частную "Преображенскую школу "Монтессори" в связи со случаем заболевания корью ученика четвертого класса. Проводится эпидемиологическое расследование.

В России развивают способы и системы диагностики различных заболеваний. За последние несколько лет в стране появились специальные лаборатории, которые в течении суток реагируют на угрозы распространения опасных инфекций. 40 тестов позволяют в течение часа диагностировать такие недуги, как корь, грипп, туберкулез или другие опасные вирусы.

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