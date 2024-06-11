Журналисты ознакомились с проектом документа

Совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает японский телеканал NHK со со ссылкой на проект документа.

По сведениям телеканала, в заявлении будет лишь три пункта из десяти положений плана президента Украины Владимира Зеленского, известного как "формула мира" Зеленского: безопасность АЭС, освобождение пленных и возвращение якобы похищенных детей, обеспечение продовольственной безопасности.

Источник объясняет урезание "формулы мира" тем, что некоторые государства из Азии и с Ближнего Востока, планирующие участвовать в саммите, придают большое значение своим отношениям с Россией. При этом для киевского режима важнее было выработать единое общее заявление, чем настоять на полном соблюдении своего мирного плана.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждал, что основным условием для переговоров России с Украиной может стать только вывод российских войск из зоны спецоперации. В Кремле в ответ на это отметили, что Берлин вряд ли понимает реальное положение дел.

По результатам мирной конференции в Джидде летом 2023 года был принят документ с расплывчатой формулировкой про территориальную целостность Украины, но без уточнения, в каких именно границах. При этом в коммюнике не было ключевого пункта "формулы мира" Зеленского об отводе российских войск.

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