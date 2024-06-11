Участников СВО предложили освободить от процентов по кредитам

А их семьи - от налога на имущество
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила правительство проработать вопрос об освобождении участников спецоперации от уплаты процентов по кредитам.
Членов семей участников СВО следует освободить от налога на имущество, рекомендовала омбудсмен в своем докладе за 2023 год.
Также Москалькова предложила упростить порядок получения страховок бойцами и осуществлять единовременную выплату совершеннолетним детям погибших участников спецоперации.
В России реализуется целый комплекс мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что власти страны снизят финансовую нагрузку на участников СВО.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"