Участников СВО предложили освободить от процентов по кредитам

А их семьи - от налога на имущество

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила правительство проработать вопрос об освобождении участников спецоперации от уплаты процентов по кредитам.

Членов семей участников СВО следует освободить от налога на имущество, рекомендовала омбудсмен в своем докладе за 2023 год.

Также Москалькова предложила упростить порядок получения страховок бойцами и осуществлять единовременную выплату совершеннолетним детям погибших участников спецоперации.

В России реализуется целый комплекс мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что власти страны снизят финансовую нагрузку на участников СВО.

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