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Собянин рассказал о фестивале "Времена и эпохи"

09:30
  • вторник
  • 11 июня 2024

Он пройдет в Москве с 12 по 16 июня

Более двух тысяч реконструкторов со всей страны и восьми иностранных государств примут участие в ежегодном историческом фестивале "Времена и эпохи". Он приурочен ко Дню России и пройдёт с 12 по 16 июня в Москве. Детали рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин. Фестивальные активности будут представлены в разных форматах. На Бульварном кольце и в центре разместится музей под открытым небом, в парках пройдут исторические реконструкции и многое другое.

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