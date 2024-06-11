Собянин рассказал о фестивале "Времена и эпохи"

Он пройдет в Москве с 12 по 16 июня

Более двух тысяч реконструкторов со всей страны и восьми иностранных государств примут участие в ежегодном историческом фестивале "Времена и эпохи". Он приурочен ко Дню России и пройдёт с 12 по 16 июня в Москве. Детали рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин. Фестивальные активности будут представлены в разных форматах. На Бульварном кольце и в центре разместится музей под открытым небом, в парках пройдут исторические реконструкции и многое другое.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"