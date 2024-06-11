Собянин: Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в "Сколково" в 2025 году

Резидентами станут как ведущие, так и начинающие российские студии

В Москве уже в следующем году откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. Он разместится на территории "Сколково".

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, резидентами кластера станут как ведущие российские компании-разработчики и анимационные студии, так и начинающие.

Также там будут проходить различные конференции, а для поддержки молодых специалистов запустят образовательную площадку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"