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Собянин: Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в "Сколково" в 2025 году

09:26
  • вторник
  • 11 июня 2024

Резидентами станут как ведущие, так и начинающие российские студии

В Москве уже в следующем году откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. Он разместится на территории "Сколково".

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, резидентами кластера станут как ведущие российские компании-разработчики и анимационные студии, так и начинающие.

Также там будут проходить различные конференции, а для поддержки молодых специалистов запустят образовательную площадку.

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