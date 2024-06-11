В России начался второй этап учения ядерных сил

Будут отработаны вопросы защиты Союзного государства

В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил.

Поручение отдал верховный главнокомандующий Вооруженных сил (ВС) России Владимир Путин.

Будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии, заявили в Минобороны России. Учения проводятся я для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В ходе второго этапа будут отработаны моменты готовности личного состава и техники, добавили в оборонном ведомстве.

Первый этап учений нестратегических ядерных сил начался в мае 2024 года, он проходил с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО)

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