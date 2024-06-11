В ФРГ хотят объявить досрочные выборы на фоне провала правящей коалиции

Главаря киевского режима Зеленского, похоже, больше волнуют не жизни украинских бойцов, а признание собственной легитимности в глазах западных покровителей. На фоне истекшего 20 мая срока президентских полномочий лидер украинских националистов совершает одну зарубежную поездку за другой. На этот раз Зеленский прибыл заручиться поддержкой в Берлин. Вот только нынешним немецким политикам впору самим просить о помощи.

Ярое желание немецкого канцлера выслужиться перед Соединенными Штатами уже открыто высмеивается немцами. "Чемпионат Европы по футболу в этом году проходит под девизом - Украина должна победить. Я не завидую ни одной команде, которой придется играть против нее. Команды заставят надеть эти футболки солидарности и по полю побегут 22 желто-синих человечка. Настоящих украинцев можно будет узнать лишь по оружию, которое они получат на время игры от Шольца в качестве извинений за трудности с доставкой", - говорит Лиза Экхарт, австрийский комик.

Сегодня канцлер может лично извиниться перед Зеленским, который приехал в Берлин на конференцию по восстановлению Украины. В программе - посещение базы, где обучают солдат ВСУ и переговоры с президентом Штайнмайером и, конечно, с самим Олафом Шольцем. Уже ясно, что украинский попрошайка снова поднимет тему поставок вооружения. И сейчас у канцлера будет возможность показать, дошло ли до него послание избирателей, которые на выборах в Европейский парламент отдали его "Светофору", поддерживающему продолжение войны, всего около 14 процентов своих голосов.

"Результаты выборов были плохими для всех трех правящих партий. Нам не следует возвращаться к обычному режиму работы, пока мы не сможем гарантировать, что страна будет двигаться вперед и мы не сможем завоевать доверие граждан", - заявил Олаф Шольц.

Оппозиционные партии требуют от Шольца решительных действий и объявить досрочные выборы на фоне провала правящей коалиции.

"Результаты этого голосования показывают, что коалиционное правительство больше не имеет большинства. Канцлер Шольц должен последовать примеру, очень хорошему примеру Эммануэля Макрона, и расчистить путь для новых выборов. В том числе и в немецком Бундестаге", - сказала Алиса Вайдель, сопредседатель "АдГ".

Президент Пятой республики, впрочем, в отличие от Шольца распустив парламент, своим креслом не рисковал. Но скандал разгорается сильней, и вот уже появляется информация, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки. Французские журналисты считают, что президенту Франции свойственно драматизировать.

Чтобы вернуть доверие избирателей, европейские лидеры на что только не идут. Истерика в Европе происходит в канун конференции в Швейцарии, которую собирает Зеленский. Уже известно, что из 160 стан, которым выслали приглашения, примет участие от силы половина. Да и та будет представлена не лидерами, а лишь их доверенными лицами. Вот и Новая Зеландия отправляет на так называемый мирный саммит министра исправительных учреждений. Возможно, скоро эти связи Зеленскому сильно пригодятся.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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