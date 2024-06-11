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В Москве проходит фестиваль "Голоса Победы"

11:50
  • вторник
  • 11 июня 2024

Запланирован медиафорум "Герой будущего времени"

Мероприятие, направленное на воспитание патриотизма у подрастающего поколения. В Москве в эти дни проходит фестиваль "Голоса Победы" при поддержке администрации президента и Министерства обороны. 

В рамках программы запланирован медиафорум "Герой будущего времени", где дети Донбасса и приграничных территорий России получат ответы на волнующие их вопросы от лидеров мнений и наставников, смогут укрепить теоретические и практические навыки в медиа и музыкальной сферах, а также примут участие в мастер-классах.

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Фестиваль "Голоса Победы"
Фестиваль "Голоса Победы"
Фестиваль "Голоса Победы"
Фестиваль "Голоса Победы"
Фестиваль "Голоса Победы"
Фестиваль "Голоса Победы"
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