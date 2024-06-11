Россия объяснила приостановку работы над договором о сотрудничестве с Ираном

Стороны не отказались от этого документа

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не утрачивало силу. Об этом рассказал во вторник, 11 июня, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

Как пояснил дипломат, процесс работы над соглашением приостановился по причинам проблем у иранских партнеров. Однако нет сомнений в том, что "она будет завершена до согласования текста соглашения".

Кабулов заявил, что "дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания" договора о сотрудничестве, сообщает РИА Новости.

Несмотря на гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, сотрудничество Москвы и Тегерана продолжается. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил убежденность в том, что вопреки трагедии углубление отношений не прекратится — Москва подтверждает настрой на плотное взаимодействие.

Сотрудничество развивается не только в двустороннем, но и в многосторонних форматах. Посол исламской республики в Москве Казем Джалали рассказал, что Иран и Россия уже находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС — страны объединения ведут переговоры на эту тему.

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