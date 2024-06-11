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Россия объяснила приостановку работы над договором о сотрудничестве с Ираном

09:56
  • вторник
  • 11 июня 2024

Стороны не отказались от этого документа

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не утрачивало силу. Об этом рассказал во вторник, 11 июня, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов.
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Как пояснил дипломат, процесс работы над соглашением приостановился по причинам проблем у иранских партнеров. Однако нет сомнений в том, что "она будет завершена до согласования текста соглашения".

Кабулов заявил, что "дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания" договора о сотрудничестве, сообщает РИА Новости.

Несмотря на гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, сотрудничество Москвы и Тегерана продолжается. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил убежденность в том, что вопреки трагедии углубление отношений не прекратится — Москва подтверждает настрой на плотное взаимодействие.

Сотрудничество развивается не только в двустороннем, но и в многосторонних форматах. Посол исламской республики в Москве Казем Джалали рассказал, что Иран и Россия уже находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС — страны объединения ведут переговоры на эту тему.

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