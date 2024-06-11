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В Буйнакске произошел "подсос" сточных вод в водопровод

10:13
  • вторник
  • 11 июня 2024

Число госпитализированных возросло до 84

В Буйнакске выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы в водопроводной воде.
Почти 300 человек отравились в Дагестане

Исследование воды потребует еще нескольких дней, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.

По предварительным итогам экспертизы, на магистральном водоводе произошла утечка, после которой произошел "подсос" от неорганизованных стоков рядом.

Ранее в дагестанском Буйнакске более 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечного отравления. На сегодняшний день госпитализированы 84 человека, все они употребляли воду из-под крана. В больнице развернуты дополнительные койки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В "Буйнакскводоканале" прошли обыски. Местных жителей призвали пить только бутилированную и кипяченную воду.

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