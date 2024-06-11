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NYP: В США приказали выслать нелегальных мигрантов из России

10:23
  • вторник
  • 11 июня 2024

И еще из пяти стран бывшего СССР

Из США будут высылать нелегальных мигрантов, прибывших из шести стран бывшего СССР – России, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Распоряжение, которое получили пограничники, распространяется на участок границы в районе города Сан-Диего, сообщил источник газеты New York Post.

Власти будут депортировать совершеннолетних мигрантов сразу после задержания, не дожидаясь даты судебного заседания. Подобная мера однако не будет распространяться на мигрантов из более 100 других стран "восточного полушария" – для возможность пребывания в США на время разбирательства сохранится.

Ранее в США вступил временный запрет на предоставление убежища мигрантам, которые нелегально попали в Штат со стороны Мексики.

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