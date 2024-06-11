В Карачаево-Черкесии раскрыли хищения на 60 млн рублей

Задержаны госслужащие и сотрудники правоохранительных органов

Силовики задержали в Карачаево-Черкесии банду, которая похитила около 60 миллионов рублей. Средства выделялись на развитие в республике сельского хозяйства в республике. Об этом во вторник, 11 июня, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Как рассказали в ведомстве, банда состояла из высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, они причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР".

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее попал под следствие бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Ему вменяется хищение в 2023 году более 1700 тонн металлоконструкций для инженерных оборонительных сооружений на фронте. Ущерб оценивается в 130 миллионов рублей.

В апреле в России задержали организаторов и участников банды, которая занималась незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег. Преступникам удалось обналичить 18 миллиардов рублей, часть которых была получена в рамках госконтрактов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"