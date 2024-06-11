В США рассказали о слежке за военными кораблями России на Кубе

Кубинские власти анонсировали визит группы кораблей ВМФ России

Американские власти направили военно-морские силы для слежки за группой кораблей ВМФ России, направляющейся в порт Гаваны. Об этом во вторник. 11 июня, рассказали средства массовой информации в США.

Как заявил собеседник CBS из числа американских чиновников, Вашингтон не видит угрозы в предстоящем визите российских кораблей в кубинский порт. Тем не менее, "американские корабли были направлены для слежки за русскими".

6 июня американские СМИ заявили, что российские боевые корабли и самолеты в Карибском море проведут учения, которые должны стать "глобальной демонстрацией силы" Москвы в ответ на поддержку Украины со стороны США.

Российские власти не подтверждали эти утверждения, а официальная Гавана уточняла, что речь идет всего лишь о визите группы кораблей ВМФ России, ни один из которых не несет ядерное оружие и "не представляет угрозы для региона".

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что американские власти не усматривают угрозы своей национальной безопасности в предполагаемом визите отряда российских кораблей на Кубу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"