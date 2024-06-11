ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США рассказали о слежке за военными кораблями России на Кубе

10:39
  • вторник
  • 11 июня 2024

Кубинские власти анонсировали визит группы кораблей ВМФ России

Американские власти направили военно-морские силы для слежки за группой кораблей ВМФ России, направляющейся в порт Гаваны. Об этом во вторник. 11 июня, рассказали средства массовой информации в США.
Новым главкомом ВМФ стал адмирал Моисеев

Как заявил собеседник CBS из числа американских чиновников, Вашингтон не видит угрозы в предстоящем визите российских кораблей в кубинский порт. Тем не менее, "американские корабли были направлены для слежки за русскими".

6 июня американские СМИ заявили, что российские боевые корабли и самолеты в Карибском море проведут учения, которые должны стать "глобальной демонстрацией силы" Москвы в ответ на поддержку Украины со стороны США.

Российские власти не подтверждали эти утверждения, а официальная Гавана уточняла, что речь идет всего лишь о визите группы кораблей ВМФ России, ни один из которых не несет ядерное оружие и "не представляет угрозы для региона".

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что американские власти не усматривают угрозы своей национальной безопасности в предполагаемом визите отряда российских кораблей на Кубу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.