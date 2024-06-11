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Директор дворца "Восточный" Анна Гурченкова организовала звездный мастер-класс по волейболу

10:58
  • вторник
  • 11 июня 2024

Его провела Олимпийская чемпионка Екатерина Гамова

Олимпийская чемпионка Екатерина Гамова провела мастер-класс по волейболу для детей из Восточного административного округа Москвы. Его организовала директор дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анна Гурченкова.

"Наше занятие проходит в рамках образовательных смен, куда ребята абсолютно бесплатно приходят в течение всего лета. Мы организовали эту увлекательную историю, потому что понимаем, как важно получить такую возможность, когда ты остался в Москве летом, пришел в любимый дворец творчества, а здесь тебя ждет сюрприз", – сказала Гурченкова.

Такие мероприятия проводятся благодаря Московскому центру воспитательных практик и столичному департаменту образования и науки.

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