Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур

Второму удалось спастись
Двое французов пытались проникнуть на космодром Байконур в Казахстане.
Они избрали "классический" путь, сообщил источник РИА Новости. Французы вышли к трассе и направились к высоким зданиям, расположенным в степи. В какой-то момент одному из них стало плохо, второй француз не смог помочь товарищу и вернулся обратно к трассе.
"Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", - рассказал собеседник агентства.
На Байконуре средняя температура в июне днем может достигать +33 градуса.
Ранее в Москве задержали француза за сбор военных сведений. Президент Эммануэль Макрон заявил, задержанный работал в швейцарской неправительственной организации (НПО), его деятельность не была связана с Францией.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"