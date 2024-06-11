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Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур

10:59
  • вторник
  • 11 июня 2024

Второму удалось спастись

Двое французов пытались проникнуть на космодром Байконур в Казахстане.
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Они избрали "классический" путь, сообщил источник РИА Новости. Французы вышли к трассе и направились к высоким зданиям, расположенным в степи. В какой-то момент одному из них стало плохо, второй француз не смог помочь товарищу и вернулся обратно к трассе.

"Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", - рассказал собеседник агентства.

На Байконуре средняя температура в июне днем может достигать +33 градуса.

Ранее в Москве задержали француза за сбор военных сведений. Президент Эммануэль Макрон заявил, задержанный работал в швейцарской неправительственной организации (НПО), его деятельность не была связана с Францией.

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