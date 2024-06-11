Военные Южной Кореи открыли огонь на границе с КНДР

Сеул обвинил соседей в нарушении государственной границы

Южнокорейские военные на границе с КНДР произвели предупредительные выстрелы после того, как северокорейские солдаты пересекли военную демаркационную линию.

Как сообщает Yonhap, Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея рассказал, что около 20 военнослужащих КНДР нарушили границу. Южнокорейская сторона объявила предупреждение с помощью аппаратуры, а затем сделала предупредительные выстрелы. После этого военные КНДР вернулись на свою территорию.

Южная Корея не выявила признаков "необычного поведения". Сеул не усматривает злонамеренности в действиях соседей, предполагая, что они нарушили границу случайно: обильная трава и кустарники скрывают демаркационные знаки.

Ранее правительство Южной Кореи решило приостановить действие межкорейского военного соглашения о снижении напряженности 2018 года. Сеул заявил, что будет считать документ недействительным, пока доверие с КНДР не будет восстановлено. При этом не уточняется, как именно будет оцениваться пресловутый уровень доверия.

22 апреля КНДР провела учения под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Отрабатывался условный ядерный контрудар с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров. Также была запущена баллистическая ракета малой дальности.

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