Мероприятие пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, Россию на него не позвали

Конференция, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной. Такое мнение высказал во вторник, 11 июня, бывший глава японского правительства Юкио Хатояма, комментируя предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии.

Политик подчеркнул, что "пока обе сопричастные страны не войдут (в число участников саммита), мир не построить", а без участия России швейцарский саммит — это "мирная конференция группы поддержки".

Юкио Хатояма предупредил, что подобное мероприятие "не только не приведет к построению мира, но и наоборот может привести к затягиванию конфликта", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд рассказала, что к 10 июня для участия в мирной конференции по Украине зарегистрировались 90 государств из 120, которым разослали приглашения. Половина подтвердивших свое участие государств — из Европы и Северной Америки. При этом киевский режим рассчитывал повлиять на саммите на страны Глобального Юга.

Источники узнали, что в проект итогового коммюнике швейцарского саммита не войдет пункт, который считается ключевым в "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского — об отводе российских войск.

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