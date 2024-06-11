Во время фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдет 14 розыгрышей

Уже около тысячи посетителей фестиваля выиграли призы

В проекте "Активный гражданин" проходит акция "Активное лето", посвященная самому масштабному городскому фестивалю "Лето в Москве. Все на улицу!".

Среди тех, кто успел побывать на его площадках и мероприятиях и оценить их, 10 июня провели розыгрыш с помощью генератора случайных чисел. Тысяча человек получили по 300 городских баллов. Списки выигравших опубликованы в новостях проекта. Акция "Активное лето" продлится до 8 сентября включительно. Розыгрыши, а их будет 14 за время проведения фестиваля, будут проходить каждую неделю.

Масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит более чем на 600 площадках по всему городу.

Для москвичей и туристов организуют кинопоказы, экскурсии, спортивные игры, танцы и викторины. В афише представлены мероприятия для людей самых разных интересов и возрастов. Фестиваль продлится до 8 сентября.

Чтобы поучаствовать в акции "Активное лето", требуется иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, а номер телефона должен совпадать с указанным в личном кабинете.

Списки победителей розыгрышей будут публиковать в новостях проекта "Активный гражданин". Полученные баллы можно обменять на полезные товары и услуги партнеров сайта "Миллион призов". Подробности — в правилах участия в акции.

Ранее сообщалось, что летом на московских набережных можно будет освоить различные асаны йоги, научиться танцевать бачату и создавать летние аксессуары. К примеру, на Краснопресненской набережной можно будет попробовать свои силы в живописи, создать поделки из цветного песка, а также игрушки из шерсти и фетра.

Шахматный клуб на Гоголевском бульваре, который появился в рамках городского фестиваля "Лето в Москве", набирает популярность. Для игры установлены 20 шахматных столов. Администраторы каждое утро расставляют на них фигуры. Здесь же организована фотовыставка, которая рассказывает об истории игры на свежем воздухе.

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