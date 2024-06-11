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МИД оценил перспективу изменения ядерной доктрины России

12:02
  • вторник
  • 11 июня 2024

Ситуация в мире обостряется

Обстановка во всем мире имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Такое заявление сделал во вторник, 11 июня, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
В России начался второй этап учения ядерных сил

Дипломат прокомментировал перспективы внесения изменений в ядерную доктрину России, напомнив про враждебные действия западных государств.

Сергей Рябков подчеркнул, что вызовы со стороны США и НАТО ставят перед Москвой вопрос о необходимости привести базовые документы в соответствие с потребностями.

Привести детали замминистра отказался, сославшись на то, что "до принятия соответствующих решений в нашей практике отсутствует предварительное освещение того, какого рода изменения могут быть внесены", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Запад провоцирует Россию на ядерную эскалацию, нагнетая риторику по этой проблеме. Песков подчеркнул, что подобные действия приводят лишь к большему напряжению самого Запада и его правящих элит.

При этом российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ призвал лишний раз не упоминать "всуе" о возможности ядерных ударов, после чего перекрестился.

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