Появлению плакатов с Исинбаевой во Франции нашли объяснение

Рекламная кампания была запущена еще четыре года назад

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил появление российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой на баннере для рекламной кампании Олимпиады в Париже.

Этот плакат относится к рекламной кампании, запущенной еще в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель МОК.

"То есть задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация", - отметил он.

Ранее в Париже появилась реклама Олимпийских игр с Еленой Исинбаевой и российским флагом и вызвала большой резонанс. Снимок был сделан на Олимпиаде 2008 года в Пекине, тогда россиянка выиграла золотую медаль, установив мировой рекорд - 5,05 метра.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Играх в нейтральном статусе.

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