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В Москве обсудили подготовку к муниципальному форуму стран БРИКС

14:44
  • вторник
  • 11 июня 2024

Он откроется 27 августа

Сегодня в Москве обсудили подготовку к предстоящему муниципальному форуму стран БРИКС. Событие масштабное.

В работе площадки примут участие более 5 тысяч человек из 126 государств. Ожидается, что десятки тысяч зрителей подключатся в режиме онлайн. Будут организованы панельные дискуссии, круглые столы с участием ведущих мировых специалистов. В центре внимания - самые острые темы международной повестки. Муниципальный форум БРИКС откроется 27 августа.

"Роль стран БРИКС и роль именно крупнейших макрорегионов БРИКС будет расти, поэтому, я думаю, что вот наш муниципальный форум, он станет такой очень важной площадкой в международном смысле для развития международных связей, особенно для продвижения философии и повышения роли дипломатии городов", - отметил Сергей Черёмин, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

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