В "Лужниках" начались соревнования Спартакиады Специальной Олимпиады России

На торжественной церемонии открытия выступили известные артисты

В столичных "Лужниках" сегодня стартовала Спартакиада Специальной Олимпиады России по летним видам спорта. В Москву из 33 российских регионов, а также из Белоруссии и Узбекистана съехались более 750 спортсменов с особенностями интеллектуального развития.

Участники соревнований проверят свои силы в легкой атлетике, баскетболе, теннисе, флорболе. На торжественной церемонии открытия выступили известные артисты, с напутствием обратились знаменитые атлеты. О достижениях и перспективах развития специальной Олимпиады рассказал министр спорта.

"Надо создавать условия для всех, для занятий спортом, физической культурой. И мы вместе со Специальной Олимпиадой России это делаем. И будем делать впредь. Мы только в прошлом году провели 16 соревнований для вас в разных регионах, по 20 дисциплинам с охватом более 3 с половиной тысяч участников", - сообщил Михаил Дегтярев.

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