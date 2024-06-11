ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Лужниках" начались соревнования Спартакиады Специальной Олимпиады России

14:49
  • вторник
  • 11 июня 2024

На торжественной церемонии открытия выступили известные артисты

В столичных "Лужниках" сегодня стартовала Спартакиада Специальной Олимпиады России по летним видам спорта. В Москву из 33 российских регионов, а также из Белоруссии и Узбекистана съехались более 750 спортсменов с особенностями интеллектуального развития.

Участники соревнований проверят свои силы в легкой атлетике, баскетболе, теннисе, флорболе. На торжественной церемонии открытия выступили известные артисты, с напутствием обратились знаменитые атлеты. О достижениях и перспективах развития специальной Олимпиады рассказал министр спорта.

"Надо создавать условия для всех, для занятий спортом, физической культурой. И мы вместе со Специальной Олимпиадой России это делаем. И будем делать впредь. Мы только в прошлом году провели 16 соревнований для вас в разных регионах, по 20 дисциплинам с охватом более 3 с половиной тысяч участников", - сообщил Михаил Дегтярев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Участники Спартакиады
Участники Спартакиады
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.