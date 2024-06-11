Городские лагеря для школьников предлагают разнообразные программы

В течение лета пройдет 5 двухнедельных смен

Чем заняться детям в летние каникулы - вариантов много. Городские лагеря предлагают разнообразные программы, которые можно комбинировать как удобно. Выбор занятий огромен: от песен с танцами до показа мод.

С увлечением и огромным удовольствием! Юные артисты ансамбля народной песни выступают уже как настоящие профессионалы, хотя некоторые из них приступили к занятиям совсем недавно.

"Мы поем песни народные здесь, танцуем и изучаем разную культуру русскую, игры изучаем русские", - рассказал Михаил Васильев, участник ансамбля народной песни "Купавнушка".

А вот рядом в театре моды будущие звезды подиума устраивают импровизированные дефиле. Благодаря образовательному проекту "Профильная четверть" на базе московского дворца пионеров во время летних каникул столичным школьникам действительно есть чем заняться!

"Это краткосрочные программы, двухнедельные, где ребенок с полного дня здесь пребывает. С 9 утра до 6 вечера. И пробует то или иное направление дополнительного образования. К примеру, хочу лепить из глины, но не знаю, пойду на годовую программу заниматься или нет. Он может прийти к нам и попробовать это", - отметил Александр Азаренко, начальник управления городских программ комплекса Воробьевы горы.

В течение лета пройдет 5 двухнедельных смен, а всего за время существования проекта более 40 тысяч московских школьников стали его участниками. Чтобы записать своего ребенка на занятия, стоит поторопиться, ведь количество мест ограничено.

"На первую смену уже регистрация закрыта. По остальным еще какие-то смены открыты, большинство смен еще пока что открыты, но время убегает", - сообщил Александр Азаренко.

Впрочем, если не успели на профильную четверть, расстраиваться не стоит, во Дворце пионеров ждут и на дополнительные занятия, которые можно комбинировать по собственному желанию.

А вот чтобы действительно занять школьников на все каникулы, стоит присмотрится к летним лагерям, перед открытием учреждения из года в год проходят тщательные проверки.

"Мы обращаем внимание, прежде всего, на условия размещения и проживания детей, организацию питания детей, условия предоставления спортивно-оздоровительных мероприятий, а также оказание медицинской помощи, если таковая понадобится", - рассказала Марина Осачья, исполняющая обязанности начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Городские программы для школьников есть в каждом столичном районе, осталось только сделать выбор по душе.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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