В Москве задумались о "медленных" зонах для самокатов и электровелосипедов

Проводится опрос
На востоке Москвы жители сразу нескольких районов просят ввести "медленные" зоны для самокатов и электровелосипедов в местах отдыха.
Ограничения предлагают установить в парках и скверах, то есть там, где гуляют семьи с детьми и пожилые люди.
Волонтёры "Центра Добрых дел" взяли идею в работу и организовали опрос среди жителей Гольянова, Сокольников и Метрогородка. Как только соберётся достаточное количество мнений, сотрудники центра направят предложение городским властям.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"