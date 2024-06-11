ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задумались о "медленных" зонах для самокатов и электровелосипедов

15:06
  • вторник
  • 11 июня 2024

Проводится опрос

На востоке Москвы жители сразу нескольких районов просят ввести "медленные" зоны для самокатов и электровелосипедов в местах отдыха.

Ограничения предлагают установить в парках и скверах, то есть там, где гуляют семьи с детьми и пожилые люди.

Волонтёры "Центра Добрых дел" взяли идею в работу и организовали опрос среди жителей Гольянова, Сокольников и Метрогородка. Как только соберётся достаточное количество мнений, сотрудники центра направят предложение городским властям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Детская площадка
Детская площадка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.