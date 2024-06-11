В Москве задумались о "медленных" зонах для самокатов и электровелосипедов

Проводится опрос

На востоке Москвы жители сразу нескольких районов просят ввести "медленные" зоны для самокатов и электровелосипедов в местах отдыха.

Ограничения предлагают установить в парках и скверах, то есть там, где гуляют семьи с детьми и пожилые люди.

Волонтёры "Центра Добрых дел" взяли идею в работу и организовали опрос среди жителей Гольянова, Сокольников и Метрогородка. Как только соберётся достаточное количество мнений, сотрудники центра направят предложение городским властям.

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