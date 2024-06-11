В Москве продолжается реставрация Дома Мельникова

Открыть его для экскурсий планируют осенью 2025 года

Дом Мельникова - шедевр авангарда - сейчас скрыт от посторонних глаз. Вокруг - строительные леса, и буквально на каждом участке идут работы. На фасадах обнаружили оригинальный штукатурный слой - ему почти 100 лет! Есть трещины и места, где штукатурка отходит от кирпичной кладки.

"Эти места называются, ну как бы смешно ни звучало, но там штукатурка бухтит, соответственно бухтящую штукатурку - мы всё это выявляем. Реставраторы и авторы проекта делают карту дефектов, где самые опасные места, и принимают решение - как мы укрепляем штукатурку, либо фрагментарно меняем", - рассказала Анна Кистанова, директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

Дом постепенно рассказывает реставраторам свои секреты. Внутри во многих местах – зондажи, там послойно видны все этапы работы со стенами.

"Сегодня мы уже доподлинно знаем, когда в каком году какого цвета была какая комната. Ну, например, мы обнаружили, что спальня, самая загадочная комната дома имела такой же цвет, как цилиндрическая стена в мастерской", - отметила Наринэ Тютчева, руководитель автора проекта реставрации Дома Мельникова.

Это важное открытие, поскольку цветовой гамме каждого помещения в доме Мельников придавал особое значение. И предстоит уточнить, правда ли лестница была зеленая, гостиная - розовая, а мастерская - белая.

Реставраторы работают и на кровле Дома Мельникова. Та, которая на северном цилиндре, всегда была собственно крышей. А южная еще и служила своеобразной террасой.

Наталья - правнучка Константина Мельникова – рассказывает: на этой террасе семья в теплое время года пила чай. А изначально такой большой балкон создавался как естественный солярий - модная была тема в двадцатых-тридцатых годах прошлого века.

"Когда была маленькая, мы тут с мамой загорали на этой кровле. И это можно было тогда делать, потому что вся окружающая застройка была ниже дома. Сейчас это было бы некомфортно, потому что куча наблюдательных окон и это в общем-то нереально", - рассказала Наталья Мельникова.

Эта оригинальная, как и всё у Мельникова, конструкция водоотвода на крыше пряталась под деревянным настилом. Если случался дождь, вода стекала под настил по специальным желобам в отдельные отверстия и собиралась потом уже в единый водосток. Во дворе дома сейчас оборудована столярная мастерская - чтобы всё деревянное - двери и окна - можно было реставрировать на месте. Больше всего в музее переживают за этот огромный витраж. Его тоже со временем переместят в мастерскую.

"Мы относимся к Дому Мельникова как к некоему живому организму, и конструкция, хотя она очень проста и разумна, она оказалась очень жизнеспособной. Поэтому пока негативных, неприятных сюрпризов дом нам не принес, он нас очень радует", - отметила Наталья Шашкова, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Главная задача - вовремя завершить все работы, которые необходимо проводить в тёплый сезон. А осенью и зимой уже заниматься интерьерами. И пока всё точно по плану. Открыть Дом Мельникова для экскурсий должны осенью 2025 года. К этому моменту обещают благоустроить территорию - будет и огород, и цветники с пионами и флоксами, которые так любил легендарный архитектор.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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