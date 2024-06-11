У черных лебедей из Московского зоопарка появились на свет птенцы

Семейство переселилось в крытый павильон

У пары чёрных лебедей в Московском зоопарке появились птенцы - их уже можно увидеть на новой территории.

Пока, правда, они серого цвета и мало напоминают своих величавых родителей. Но уже смело осваивают акваторию и едят взрослую пищу. Молодые папа и мама готовы защищать потомство даже от киперов: стоит кому-то подойти ближе, злобно шипят.

Раньше чёрные лебеди жили на пруду, но поскольку детёнышам там пока небезопасно, до осени семейство переселилось в крытый павильон.

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