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В центре Москвы временно перекроют несколько улиц

15:13
  • вторник
  • 11 июня 2024

Это связано с праздником

Информация для автомобилистов. Сегодня до конца дня в центре Москвы временно перекрыты сразу несколько улиц. Связанно это с проведением концерта ко Дню России.

Так, нельзя проехать по улице Ильинка, частично по Варварке, а также в проезде от Ильинки до Варварки. Также запрещена парковка на ближайших улицах и Фрунзенской набережной. Ограничения снимут после завершения мероприятия.

Ну и завтра парковка в городе будет бесплатной. Это касается всех улиц, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

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Перекрытие улицы
Перекрытие улицы
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