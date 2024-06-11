В центре Москвы временно перекроют несколько улиц

Это связано с праздником

Информация для автомобилистов. Сегодня до конца дня в центре Москвы временно перекрыты сразу несколько улиц. Связанно это с проведением концерта ко Дню России.

Так, нельзя проехать по улице Ильинка, частично по Варварке, а также в проезде от Ильинки до Варварки. Также запрещена парковка на ближайших улицах и Фрунзенской набережной. Ограничения снимут после завершения мероприятия.

Ну и завтра парковка в городе будет бесплатной. Это касается всех улиц, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

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