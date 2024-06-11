В Кремле разъяснили значение учений нестратегических ядерных сил России

Начался второй этап

Нестратегические ядерные учения России и Белоруссии необходимы для поддержания боеготовности, в том числе на фоне напряженной обстановки на европейском континенте. Такое заявление сделал во вторник, 11 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что "эксперты много сейчас судачат на эту тему — тема тактических вооружений". Он объяснил такой интерес тем, что это "каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц и, прежде всего, Вашингтона".

При этом Песков подчеркнул, что учения такого рода являются нормальной практикой, поскольку "если есть определенные типы вооружений, то, соответственно, Вооруженные силы на должном уровне должны поддерживать свою боеготовность и проводить учения", сообщает "Интерфакс".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, при котором исключить переход конфликта в его последнюю стадию не может никто. Обращаясь к западным политикам, он подчеркнул, что "жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений".

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что учения, которые проводятся Россией и Белоруссией, не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от маневров стран — членов Североатлантического альянса.

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