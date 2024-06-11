AFP: спасатели обнаружили обломки самолета вице-президента Малави

Поисковая операция продложается

В Малави спасатели обнаружили обломки самолета, на котором летел вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима.

"Поисковики Малави обнаружили обломки самолета", - сообщил источник агентства Франс-Пресс.

Что именно случилось с бортом, официально не сообщается. СМИ пишут, что произошла аварийная посадка после неудачной попытки приземления в аэропорту.

О пропаже связи с самолетом вице-президента Малави Саулоса Клауса Чилимо стало известно накануне. Борт вылетел из столицы страны, Лилонгве, в город Мзузу, где политик должен был принять участие в церемонии похорон бывшего генерального прокурора Ральфа Касамбары. Самолет не смог совершить посадку и повернул обратно. Помимо Саулоса Чилимы, на борту находились еще девять человек.

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