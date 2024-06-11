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ВС России освободили Артемовку и Тимковку

13:38
  • вторник
  • 11 июня 2024

Потери украинских войск за сутки составили до 2155 человек

Российские бойцы продолжают продвижение в рамках специальной военной операции на Украине. Представители группировки "Запад" освободили населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. Об этом во вторник, 11 июня, рассказали в Министерстве обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2155 человек. В частности, группировка "Днепр" нанесла поражение трем украинским бригадам, противник потерял до 105 военных.

Группировки "Восток", "Центр" и "Юг" улучшили тактическое положение в своих зонах ответственности, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что конфликт на Украине выходит в новую фазу противостояния — украинская армия на фоне больших потерь сосредоточится на попытках ударов по России западным оружием.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что господствующей идеологии в России, согласно Конституции, быть не должно, но объединяющая идея нужна — такой идеей может являться патриотизм, яркие примеры которого сегодня показывают участники спецоперации на Украине.

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