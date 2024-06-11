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Собянин: Более 200 спортивных объектов с 2011 года было построено в Москве

13:51
  • вторник
  • 11 июня 2024

Стройка идет широкими темпами

С 2011 года в Москве появились более 200 спортивных объектов для профессиональных спортсменов и любителей.

Только с начала 2024 год уже введено восемь спортивных объектов, в частности, Дворец тенниса в Лужниках и спорткомплекс на улице Раменки, сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Большинство комплексов возводят инвесторы.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию спортивные объекты "Алтайский" в Гольянове, "Горизонт" в Зеленограде и "Акварис" в Зябликове. До конца 2026 года появятся еще около 39 спортивных сооружений, отметил Собянин.

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