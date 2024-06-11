Белый дом не смог вовремя представить такую стратегию

Американские власти не сумели своевременно предоставить Конгрессу США стратегию завершения конфликта на Украине, которая предусматривала бы победу киевского режима. Об этом рассказал представитель я американской НКО Razom Николай Мурский, комментируя проволочки с выделением помощи Украине.

Как заявил Муромский, которого цитирует New York Post, в Соединенных Штатах многие разочарованы тем, что "администрация Байдена пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию ускорения победы Украины".

При этом в Госдепартаменте изданию заверили, что активно работают над документальным оформлением всех процедур, сопровождающим оказание помощи Украине.

29 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада адаптируют стратегию поддержки Украины к реалиям изменения ситуации на поле боя. Этим в Вашингтоне объяснили разрешение бить американским оружием по российской территории.

Однако западные эксперты отмечали, что Россия превратила конфликт на Украине в борьбу на истощение, которую она успешно выигрывает. Российские преимущества — подготовленная оборона, большой потенциал производства оружия и техники и многочисленное население.

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