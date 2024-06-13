Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

На Солнце ополчилось сразу несколько планет

Овны

Воздержитесь от оформления документов, важной переписки и походов в инстанции, чтобы не создавать себе стресс. Берегите здоровье и пораньше ложитесь спать.

Тельцы

Не оставляйте сегодня детей без присмотра. Также лучше отказаться от спорта, активности в социальных сетях и существенных покупок – так будет проще избежать проблем.

Близнецы

На Солнце и других гостей вашего знака ополчилось сразу несколько планет. Возможно, вам придется от чего-то отказаться или поменять планы в последний момент.

Раки

Вы редко выходите из себя, но сегодня вас могут спровоцировать. Контролируйте свои реакции и не вступайте в конфликты, особенно на дорогах и в путешествиях.

Львы

Вы можете стать жертвами обмана в социальных сетях или столкнуться с мошенниками. Проявляйте бдительность, не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения.

Девы

Редкий случай: вы можете не знать, как поступить, или не справитесь с задачей на работе и учебе. Попросите дать вам время и вникайте в детали - скоро разберетесь.

Весы

Это не тот день, когда можно заниматься юридическими делами и отправляться в дальнее путешествие. Будьте также внимательны к тем, кто вас не любит.

Скорпионы

Звезды категорически не рекомендуют вам давать деньги в долг – скорее всего, вам их не смогут вернуть. Заказывать рекламу в социальных сетях тоже пока не стоит.

Стрельцы

Если у вас есть партнеры, лучше отложить споры и выяснения отношений. Разговоры не принесут мир, а договоренности будут быстро забыты.

Козероги

Непростой день, когда легко причинить вред здоровью. Будьте осторожны с незнакомой едой, не поднимайте тяжелые вещи и вообще побольше отдыхайте.

Водолеи

Вам придется разбираться с долгами или платежами. Если давно не делали это, то можете обнаружить, что придется заплатить небольшие пени или штрафы.

Рыбы

У представителей знака, которые учатся или проводят этот день в дороге, могут возникнуть неприятные ситуации. Попробуйте отнестись к ним с юмором: будет о чем посмеяться потом.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"