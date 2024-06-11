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Путин встретился с главой "Россетей" Рюминым

14:42
  • вторник
  • 11 июня 2024

Активы организации растут

95 процентов оборудования и материалов, которые использует компания "Россети", отечественные. Об объёмах импортозамещения доложил сегодня Владимиру Путину глава корпорации Андрей Рюмин на встрече в Кремле.

В прошлом году увеличились активы организации. В эксплуатацию поступили объекты в новых регионах. Уже началась подготовка к осенне-зимнему периоду. Главная задача - обеспечить потребности жителей и бизнеса в электроэнергии. В ближайшие месяцы планируют завершить крупные проекты, подключить к сетям новое жильё и промышленные предприятия.

Путин: Вы сказали о работе в регионах. Здесь очень важно ничего не просмотреть. Упомянули о Московском энергетическом кольце.

Рюмин: Да.

Путин: С Сергеем Семеновичем разговаривал когда, он тоже обращает внимание на то, что экономика региона растет. Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить эту возможность. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, все должно быть в плановом порядке.

Рюмин: Абсолютно верно, Владимир Владимирович. Мы с Сергеем Семеновичем проговаривали этот вопрос. Сейчас разрабатывается программа, поэтому этот вопрос у нас на контроле.

Путин: Хорошо

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