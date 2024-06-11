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Власти Малави подтвердили гибель вице-президента страны

13:50
  • вторник
  • 11 июня 2024

Никто из находившихся на борту самолета не выжил

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате крушения самолета. Об этом сообщил президент страны, пишет Reuters.

Помимо Чилима на борту также находились еще девять человек, никто из них не выжил.

Самолет с вице-президентом Малави пропал накануне.  Борт вылетел из столицы страны в город Мзузу, где политик должен был принять участие в церемонии похорон бывшего генерального прокурора Ральфа Касамбары. Самолет не смог совершить посадку и повернул обратно.

Во вторник днем стало известно, что спасатели обнаружили обломки самолета.

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На месте крушения самолета
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