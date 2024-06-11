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Mash: Светлана Мастеркова попала в больницу с опухолью в голове

14:08
  • вторник
  • 11 июня 2024

Двукратной олимпийской чемпионке нужна экстренная операция

Двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве. Об этом во вторник, 11 июня, рассказали осведомленные источники.

Как утверждает Telegram-канал Mash, Мастеркову положили в нейрохирургическое отделение и готовят к операции в связи с обнаружением опухоли в голове. Пациентке проведут полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы.

Официально эту информацию не подтверждали ни в окружении Светланы Мастерковой, ни в московских лечебных учреждениях.

Сообщения о госпитализации Светланы Мастерковой поступили через несколько дней после похорон актрисы Анастасии Заворотнюк — она несколько лет проходила лечение из-за опухоли головного мозга, однако заболевание оказалось неизлечимым.

Поскольку похожий диагноз в свое время ставили певице Жанне Фриске, появились слухи о связи экстракорпорального оплодотворения и риском развития рака мозга. Гинеколог-репродуктолог Анастасия Смирнова рассказала, насколько справедливы такие предположения.

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Светлана Мастеркова
Светлана Мастеркова
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