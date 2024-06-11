Их удостоены более 40 человек

Сегодня в Белом зале мэрии традиционно накануне Дня России мэр столицы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы.

В списке - свыше 40 фамилий. Те, кто внес большой вклад в развитие нашего города и страны. Так, Ордена Александра Невского удостоен писатель, историк, член Союза писателей России Евгений Спицын.

Ордена и медали были вручены представителям Мосводоканала, МОЭК, Мосгаз, ГБУ "Автомобильные дороги" и других городских организаций. Несколько врачей были удостоены медали Луки Крымского. А актриса Малого театра Ирина Муравьёва получила награду за безупречную службу Москве.

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